TOUT VA BIEN, La Comète, Châlons-en-Champagne

TOUT VA BIEN Samedi 14 mars, 15h00 La Comète Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T15:00:00+01:00 – 2026-03-14T16:34:00+01:00

Fin : 2026-03-14T15:00:00+01:00 – 2026-03-14T16:34:00+01:00

CINÉ TABLE RONDE LE SAMEDI 14 MARS À 15H – SUIVI D’UN ÉCHANGE AVEC DES JEUNES EXILÉS ANCIENS MINEURS NON-ACCOMPAGNÉS, ANIMÉ PAR LE RÉALISATEUR GUINÉEN HAMMADY CHERIF BAH — Âgés de 14 à 19 ans, cinq adolescents ont traversé des déserts et des mers, seuls. Arrivés à Marseille, ces filles et garçons portent en eux l’espoir brûlant d’une nouvelle vie. Ils apprennent un métier, un pays, des habitudes et pour certains une langue. » Tout va bien » répètent-ils obstinément à leurs familles. Mais le véritable voyage ne fait que commencer… Tout va bien éclaire, sans pathos, les visages et les rêves de jeunes exilés à la force héroïque.

La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

