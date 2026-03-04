Tout va bien, La Passerelle, Rixheim
Tout va bien Jeudi 12 mars, 14h00 La Passerelle Collectivité européenne d’Alsace
Début : 2026-03-12T14:00:00+01:00 – 2026-03-12T15:26:00+01:00
Fin : 2026-03-12T14:00:00+01:00 – 2026-03-12T15:26:00+01:00
Rencontre avec les strcutures LA CIMADE, ADOMA et la LICRA
La Passerelle Allée du Chemin Vert, Rixheim Rixheim 68170 Collectivité européenne d'Alsace Grand Est
Cine debat – Âgés de 14 à 19 ans, cinq adolescents ont traversé des déserts et des mers, seuls. Arrivés à Marseille, ces filles et garçons portent en eux l’espoir brûlant d’une nouvelle vie. Ils ap… La Passerelle Tout va bien