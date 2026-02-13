Tout va bien, Le Vox, Mayenne

Tout va bien Lundi 16 février, 20h30 Le Vox Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-16T20:30:00+01:00 – 2026-02-16T21:59:00+01:00

Fin : 2026-02-16T20:30:00+01:00 – 2026-02-16T21:59:00+01:00

Le Vox 16 place Juhel, Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0766#showmovie?id=ORITR »}]

En présence du réal ! – Âgés de 14 à 19 ans, cinq adolescents ont traversé des déserts et des mers, seuls. Arrivés à Marseille, ces filles et garçons portent en eux l’espoir brûlant d’une nouvelle … Le Vox Tout va bien