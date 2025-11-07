Tout va bien Quentin Vana Comédie de Limoges La comédie de Limoges Limoges

Tout va bien Quentin Vana Comédie de Limoges
vendredi 7 novembre 2025.

La comédie de Limoges
1 Rue de la Cité
Limoges
Haute-Vienne

Tarif : 10 EUR

7 novembre 2025

fin : 2025-11-07

2025-11-07 2025-11-08 2025-11-09

Tout Va bien est un spectacle International et Tout Public de MIME et d’HUMOUR VISUEL moderne comme on en fait peu ! A l’image d’un Michel Courtemanche, Mr Bean ou d’un Jim Carrey, Quentin Vana excelle dans le comique visuel. Son style associe le mime, l’acrobatie, le bruitage et le clown grâce à un langage corporel maîtrisé à la perfection où sa tronche élastique et son corps désarticulé parlent à sa place. Un Artiste hors norme qui enchante le public et déchaîne l’hilarité avec un spectacle qui nous emporte dans un florilège de situations épiques et cocasses à souhait. Des situations normalement banales, qui deviennent, entre ses mains, totalement invraisemblables. Un conseil préparez vos yeux !

Tout public. Durée 75 min. Réservation sur le site en lien. .

La comédie de Limoges
1 Rue de la Cité
Limoges 87000
Haute-Vienne
Nouvelle-Aquitaine
+33 9 82 56 23 39

