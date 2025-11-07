Tout va bien Quentin Vana Comédie de Limoges La comédie de Limoges Limoges

Tout va bien Quentin Vana Comédie de Limoges

Tout va bien Quentin Vana Comédie de Limoges La comédie de Limoges Limoges vendredi 7 novembre 2025.

Tout va bien Quentin Vana Comédie de Limoges

La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07
fin : 2025-11-07

Date(s) :
2025-11-07 2025-11-08 2025-11-09

Tout Va bien est un spectacle International et Tout Public de MIME et d’HUMOUR VISUEL moderne comme on en fait peu ! A l’image d’un Michel Courtemanche, Mr Bean ou d’un Jim Carrey, Quentin Vana excelle dans le comique visuel. Son style associe le mime, l’acrobatie, le bruitage et le clown grâce à un langage corporel maîtrisé à la perfection où sa tronche élastique et son corps désarticulé parlent à sa place. Un Artiste hors norme qui enchante le public et déchaîne l’hilarité avec un spectacle qui nous emporte dans un florilège de situations épiques et cocasses à souhait. Des situations normalement banales, qui deviennent, entre ses mains, totalement invraisemblables. Un conseil préparez vos yeux !
Tout public. Durée 75 min. Réservation sur le site en lien.   .

La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 56 23 39 

English : Tout va bien Quentin Vana Comédie de Limoges

German : Tout va bien Quentin Vana Comédie de Limoges

Italiano :

Espanol : Tout va bien Quentin Vana Comédie de Limoges

L’événement Tout va bien Quentin Vana Comédie de Limoges Limoges a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Limoges Métropole