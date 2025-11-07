Tout va bien Quentin Vana Comédie de Limoges La comédie de Limoges Limoges
La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-11-07
fin : 2025-11-07
2025-11-07 2025-11-08 2025-11-09
Tout Va bien est un spectacle International et Tout Public de MIME et d’HUMOUR VISUEL moderne comme on en fait peu ! A l’image d’un Michel Courtemanche, Mr Bean ou d’un Jim Carrey, Quentin Vana excelle dans le comique visuel. Son style associe le mime, l’acrobatie, le bruitage et le clown grâce à un langage corporel maîtrisé à la perfection où sa tronche élastique et son corps désarticulé parlent à sa place. Un Artiste hors norme qui enchante le public et déchaîne l’hilarité avec un spectacle qui nous emporte dans un florilège de situations épiques et cocasses à souhait. Des situations normalement banales, qui deviennent, entre ses mains, totalement invraisemblables. Un conseil préparez vos yeux !
Tout public. Durée 75 min. Réservation sur le site en lien. .
La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 56 23 39
