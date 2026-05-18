TOUT VA HYPER BIEN Collectif Malunés Cabaret Cirque Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin

TOUT VA HYPER BIEN Collectif Malunés Cabaret Cirque

Sous chapiteau, Plage verte Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-26 19:30:00

fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :

2026-05-26

Mardi 26 mai 2026 19h30

Mercredi 27 mai 20h30

Jeudi 28 mai 19h30

Vendredi 29 mai 20h30

PRÉSENTATION

Le chapiteau des Malunés s’ouvre, laissant deviner les premiers murmures Ça commence quand ? Ça a déjà commencé là, non ? Tu veux boire quelque chose ? Le bar est ouvert ! On s’installe où ? Sur la piste ou dans les gradins ?

Pour leur nouvelle création, les 10 Malunés déploient un dispositif original, où nous sommes installé·e·s au plus près d’elles et eux, et parfois juste en-dessous de leurs numéros à couper le souffle.

Le trapèze effleure nos têtes, la roue Cyr se partage, le numéro de mâchoires d’acier nous surprend (interprété par les frères Bruyninckx, que nous découvrions dans Bitbybit Escapade d’hiver 2023) !

Virtuoses, les 7 circassien.nes ont la joie en étendard, et offrent un cirque audacieux et novateur. Chez elles et eux, le cirque jaillit de partout, surtout là où ne l’attend pas. Vous allez voir, et peut-être même faire !

Et ce n’est pas tout ! Car la musique s’en mêle, et se joue en live, à la batterie, à la basse, au saxo, au clavier.

Plus qu’une simple représentation, Tout va hyper bien est la rêverie contagieuse d’humain·e·s partageur·se·s, une expérience joyeuse et chaleureuse ! Un cirque survolté, festif et transgressif, qui ose la proximité, la vraie.

ORGANISATEURS

La Brèche, Pôle National Cirque de Normandie Cherbourg-en-Cotentin

en partenariat avec Le Trident, Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin

et la Ville de Cherbourg-en-Cotentin

DURÉE 1h30

ÂGE à partir de 6 ans

TARIFS

de 10 à 23€

14€ pour les abonné·e·s du festival SPRING

RÉSERVATIONS

Sur place ou par téléphone 0233883399 du mardi au vendredi de 11h à 13h et de 14h à 17h30, en continu le jeudi ou sur internet (voir ci-dessous)

LIENS INTERNET

Lien infos > https://www.labreche.fr/les-rendez-vous/les-temps-forts/escapade-dete/

Lien billetterie > https://billetterie-labreche.mapado.com/event/659205-tout-va-hyper-bien-collectif-malunes

SUR PLACE

> OUVERTURE DU SITE

mardi 26 et jeudi 28 à 18h30 mercredi 27 et vendredi 29 à 19h30

en cas de pluie, possibilité de s’abriter une 1/2 heure avant le début de la représentation sous le chapiteau du Collectif Malunés.

> BAR

Le bar est tenu par le collectif Malunés, sous leur chapiteau, qui ouvre une 1/2 heure avant le début de la représentation, soit

mardi 26 et jeudi 28 à 19h mercredi 27 et vendredi 29 à 20h

> VENTE DE SANDWICHS

mardi 26 et jeudi 28 avant et après la représentation

mercredi 27 et vendredi 29 avant uniquement .

Sous chapiteau, Plage verte Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 33 99 infos@labreche.fr

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English : TOUT VA HYPER BIEN Collectif Malunés Cabaret Cirque

L’événement TOUT VA HYPER BIEN Collectif Malunés Cabaret Cirque Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin