TOUT VA HYPER BIEN Collectif Malunés Cabaret Cirque Cherbourg-en-Cotentin
TOUT VA HYPER BIEN Collectif Malunés Cabaret Cirque Cherbourg-en-Cotentin mardi 26 mai 2026.
Cherbourg-en-Cotentin
TOUT VA HYPER BIEN Collectif Malunés Cabaret Cirque
Sous chapiteau, Plage verte Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-05-26 19:30:00
fin : 2026-05-29 21:00:00
Date(s) :
2026-05-26
Mardi 26 mai 2026 19h30
Mercredi 27 mai 20h30
Jeudi 28 mai 19h30
Vendredi 29 mai 20h30
PRÉSENTATION
Le chapiteau des Malunés s’ouvre, laissant deviner les premiers murmures Ça commence quand ? Ça a déjà commencé là, non ? Tu veux boire quelque chose ? Le bar est ouvert ! On s’installe où ? Sur la piste ou dans les gradins ?
Pour leur nouvelle création, les 10 Malunés déploient un dispositif original, où nous sommes installé·e·s au plus près d’elles et eux, et parfois juste en-dessous de leurs numéros à couper le souffle.
Le trapèze effleure nos têtes, la roue Cyr se partage, le numéro de mâchoires d’acier nous surprend (interprété par les frères Bruyninckx, que nous découvrions dans Bitbybit Escapade d’hiver 2023) !
Virtuoses, les 7 circassien.nes ont la joie en étendard, et offrent un cirque audacieux et novateur. Chez elles et eux, le cirque jaillit de partout, surtout là où ne l’attend pas. Vous allez voir, et peut-être même faire !
Et ce n’est pas tout ! Car la musique s’en mêle, et se joue en live, à la batterie, à la basse, au saxo, au clavier.
Plus qu’une simple représentation, Tout va hyper bien est la rêverie contagieuse d’humain·e·s partageur·se·s, une expérience joyeuse et chaleureuse ! Un cirque survolté, festif et transgressif, qui ose la proximité, la vraie.
ORGANISATEURS
La Brèche, Pôle National Cirque de Normandie Cherbourg-en-Cotentin
en partenariat avec Le Trident, Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin
et la Ville de Cherbourg-en-Cotentin
DURÉE 1h30
ÂGE à partir de 6 ans
TARIFS
de 10 à 23€
14€ pour les abonné·e·s du festival SPRING
RÉSERVATIONS
Sur place ou par téléphone 0233883399 du mardi au vendredi de 11h à 13h et de 14h à 17h30, en continu le jeudi ou sur internet (voir ci-dessous)
LIENS INTERNET
Lien infos > https://www.labreche.fr/les-rendez-vous/les-temps-forts/escapade-dete/
Lien billetterie > https://billetterie-labreche.mapado.com/event/659205-tout-va-hyper-bien-collectif-malunes
SUR PLACE
> OUVERTURE DU SITE
mardi 26 et jeudi 28 à 18h30 mercredi 27 et vendredi 29 à 19h30
en cas de pluie, possibilité de s’abriter une 1/2 heure avant le début de la représentation sous le chapiteau du Collectif Malunés.
> BAR
Le bar est tenu par le collectif Malunés, sous leur chapiteau, qui ouvre une 1/2 heure avant le début de la représentation, soit
mardi 26 et jeudi 28 à 19h mercredi 27 et vendredi 29 à 20h
> VENTE DE SANDWICHS
mardi 26 et jeudi 28 avant et après la représentation
mercredi 27 et vendredi 29 avant uniquement .
Sous chapiteau, Plage verte Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 88 33 99 infos@labreche.fr
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English : TOUT VA HYPER BIEN Collectif Malunés Cabaret Cirque
L’événement TOUT VA HYPER BIEN Collectif Malunés Cabaret Cirque Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
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