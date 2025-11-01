Tout va hyper bien La Brèche Cherbourg-en-Cotentin

Tout va hyper bien 26 – 29 mai 2026 La Brèche Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-26T19:30:00 – 2026-05-26T21:00:00

Fin : 2026-05-29T20:30:00 – 2026-05-29T22:00:00

« Tout va hyper bien »… Cela paraît étrange, comme affirmation, quand partout, tout va mal.

Et pourtant, c’est vrai : tout va hyper bien, dans le chapiteau des Malunès. Cabaret géant fabriqué sur mesure, avec ses balcons, son bar, sa liberté… Espace inclusif, agréable et mouvant, le spectateur-acteur y circule à sa guise et façonne le spectacle.

Mais pour la trapéziste, mais pour les acrobates qui s’élancent au-dessus des têtes, virevoltent, semblent sur le point de chuter, se rattrapent in extremis… tout va hyper bien, aussi ?

Fragilité d’un équilibre utopique. Tentative collective et créative pour, du chaos, faire surgir l’harmonie.

La Brèche Rue de la chasse verte Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie

Collectif Malunés

Heroen Bollaert