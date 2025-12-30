TOUT VA MÂLE ? Le Grand Point Virgule Paris

TOUT VA MÂLE ? Début : 2026-01-14 à 21:00. Tarif : – euros.

TOUT VA MÂLE ?Après, Théatrouille , Timéo et Ménopause , venez découvrir le nouveau spectacle musical d’Alex Goude, dédié aux problèmes des hommes… Thomas, 58 ans, PDG d’une agence de pub, Romain, 42 ans, bibliothécaire, Jérémy, 25 ans, coach sportif, n’ont absolument rien en commun et pourtant ils traversent tous le même… coup de mou : une crise d’identité terrible de leur masculinité (et de leur virilité).Fin du patriarcat, culte de la performance, rôle des femmes, applications de rencontres, dysfonctionnements internes : leurs certitudes sont mises à … mâle et ils se demandent quelle est la place des hommes aujourd’hui.Mais heureusement, leur salut viendra d’une femme !Becky, une sexothérapeute à la méthode révolutionnaire va tenter de les faire tenir debout… de partout. Une comédie jubilatoire destinée à faire du bien aux Mâles. Et par rebond, aux Femmes. Et donc, à sauver l’Humanité !Rien que ça ! Auteurs : Alex Goude / Jean-Jacques ThibaudMetteur en scène : Alex GoudeDirecteur de casting/Assistant Mise en scène : Christopher LopezChorégraphies : Johan Nus assisté par Alexia CuvelierCoach vocal : David JeanCostumes : Frédéric SchambergerVidéos/3D : Raphaël BlazetMusiques : Philippe Gouadin et Frédéric RuizSon : Clément VallonLumières : Emmanuel CordierProduit par TikTak ProdDans le rôle de de BeckyLaura Masci les 4,5,6,7,11,12,13,14,18,19,20,21,24,25,26,27 et 30 décembre et les 1,2,3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 30 et 31 janvierAna Adams les 3, 10,17,28 et 31 décembre et les 11, 21, 22, 23, 24 et 25 janvierDans le rôle de RomainEdouard Collin le 4,5,6,7,11,12,13,14,18,19,20,21,24,25,27,28, 30 et 31 décembre et les 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 23, 29, 30 et 31 janvierAlexandre Serret 3,10,17 et 26 décembre et les 4, 7, 21, 22 et 28 janvierDans le rôle de JérémyPierre Vigié les 4,5,6,7,11,12,13,14,17,18,19,20,21 et 31 décembre et les 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30 et 31 janvierFrank Ducroz les 3, 14, 24, 25, 26, 27, 28 et 30 décembre et les 7, 12, 21 et 28 janvierDans le rôle de ThomasPhilippe d’Avilla 4,11,12,13,14,18,24,25,26,27 et 28 décembre et les 8, 9, 10, 11, 15, 22, 23, 24, 25 et 29 janvierPascal Nowak 3,5,6,7,10,17,19,20,21,30 et 31 décembre et les 1, 2, 3, 4, 7, 14, 16, 17, 18, 21 et 28 janvierA partir de 12 ans

Vous pouvez obtenir votre billet ici

Le Grand Point Virgule 8bis rue de l’arrivee 75015 Paris 75