TOUT VA TRES BIEN

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-02-21

L’histoire hilarante de 3 frères qui auraient mieux fait de ne pas se retrouver ce jour-là !

Tom et sa femme sont prêt à recevoir la directrice de l’Agence National Anglaise d’Adoption. Ils vont enfin réaliser leur rêve et adopter un bébé. C’était sans compter sur la présence des deux frères de Tom, d’un policier trop présent, de deux réfugiés clandestins et d’un passeur russe … La dernière création à mourir de rire du roi du boulevard anglais RAY COONEY et de son fils. Une comédie inédite en France !

L’histoire hilarante de 3 frères qui auraient mieux fait de ne pas se retrouver ce jour-là !

Tom et sa femme sont prêt à recevoir la directrice de l’Agence National Anglaise d’Adoption. Ils vont enfin réaliser leur rêve et adopter un bébé. C’était sans compter sur la présence des deux frères de Tom, d’un policier trop présent, de deux réfugiés clandestins et d’un passeur russe … La dernière création à mourir de rire du roi du boulevard anglais RAY COONEY et de son fils. Une comédie inédite en France ! .

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 66 33 33 accueil.megacite@megacite.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The hilarious story of 3 brothers who shouldn’t have met that day!??

Tom and his wife are ready to receive the head of the British National Adoption Agency. They’re finally going to make their dream come true and adopt a baby. But Tom’s two brothers, an over-present policeman, two illegal refugees and a Russian smuggler are all waiting in the wings… The latest laugh-out-loud creation from the king of British comedy, RAY COONEY and his son. A comedy never seen before in France!

L’événement TOUT VA TRES BIEN Amiens a été mis à jour le 2026-02-12 par OT D’AMIENS