Tout va très bien ! Bourges

Tout va très bien !

7 Boulevard Lamarck Bourges Cher

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

2026-03-29

L’histoire hilarante de 3 frères qui auraient mieux fait de ne pas se retrouver ce jour là !

Tom et sa femme sont prêt à recevoir la directrice de l’Agence National Anglaise d’Adoption. Ils vont enfin réaliser leur rêve et adopter un bébé. C’était sans compter sur la présence des deux frères de Tom, d’un policier trop présent, de deux réfugiés clandestins et d’un passeur russe…

La dernière création à mourir de rire du roi du boulevard anglais RAY COONEY et de son fils. Une comédie inédite en France ! .

English :

The hilarious story of 3 brothers who shouldn’t have met that day!

German :

Die urkomische Geschichte von drei Brüdern, die sich an diesem Tag besser nicht getroffen hätten!

Italiano :

L’esilarante storia di 3 fratelli che non avrebbero mai dovuto incontrarsi quel giorno!

Espanol :

¡La divertidísima historia de 3 hermanos que nunca debieron conocerse aquel día!

