TOUT VA TRÈS BIEN – CASINO BARRIERE BORDEAUX Bordeaux

TOUT VA TRÈS BIEN Début : 2026-01-10 à 20:30. Tarif : – euros.

CASINO BARRIERE DE BORDEAUX PRÉSENTE : TOUT VA TRÈS BIENavec Laurent OURNAC et Arthur JUGNOTL’histoire hilarante de 3 frères qui auraient mieux fait de ne pas se retrouver ce jour là !Tom et sa femme sont prêt à recevoir la directrice de l’Agence National Anglaise d’Adoption. Ils vont enfin réaliser leur rêve et adopter un bébé. C’était sans compter sur la présence des deux frères de Tom, d’un policier trop présent, de deux réfugiés clandestins et d’un passeur russe…La dernière création à mourir de rire du roi du boulevard anglais RAY COONEY et de son fils. Une comédie inédite en France !

CASINO BARRIERE BORDEAUX Rue Cardinal Richaud 33300 Bordeaux 33