Toutankhamon, le trésor redécouvert Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac
Toutankhamon, le trésor redécouvert Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac jeudi 26 mars 2026.
Toutankhamon, le trésor redécouvert
Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-26
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-26
Venez découvrir le documentaire Toutankhamon, le trésor redécouvert grâce à notre partenaire ARTE.
.
Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 48 95 microfolies@villedejonzac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Toutankhamon, le trésor redécouvert
Come and discover the documentary Tutankhamun, the rediscovered treasure thanks to our partner ARTE.
L’événement Toutankhamon, le trésor redécouvert Jonzac a été mis à jour le 2026-03-04 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge