Toute la beauté et le sang versé Musée de Bretagne Rennes Dimanche 7 décembre, 16h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Immense artiste, Nan Goldin a révolutionné l’art de la photographie et réinventé la notion du genre et les définitions de la normalité.

Elle est aussi une activiste infatigable, qui, depuis des années, se bat contre la famille Sackler, responsable de la crise des opiacés aux États-Unis et dans le monde. Le film nous mène au cœur de ses combats artistiques et politiques de son adolescence à aujourd’hui.

Un doc du Dimanche suivie d’une rencontre. En partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne, dans le cadre du cycle _America America_ et du festival Glaz. (Laura Poitras, 1h57, Pyramide films, 2023)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-07T16:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-07T18:40:00.000+01:00

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine