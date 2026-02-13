Toute la vérité sur les blockchains, Palais universitaire de Strasbourg, Strasbourg

Toute la vérité sur les blockchains Lundi 30 mars, 15h00 Palais universitaire de Strasbourg Bas-Rhin

Depuis l’invention des blockchains pour la mise en œuvre de la cryptomonnaie Bitcoin, on parle dans de nombreux secteurs de cette technologie comme d’une révolution pleine de promesses (sécurité, pérennité, décentralisation, désintermédiation, etc.). Nous expliquerons le fonctionnement technique de cette technologie pour répondre à plusieurs questions : concrètement, ça fait quoi, une blockchain, et quelles en sont les limites? Enfin, les réponses apportées nous permettrons de questionner le rôle de cette technologie socialement et politiquement.

Palais universitaire de Strasbourg 9, place de l’Université, Strasbourg Strasbourg 67000 Quartier des XV Bas-Rhin Grand Est

Avec Pablo RAUZY, maître de conférences en informatique, Université Paris 8