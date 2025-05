Toute l’histoire de la peinture en moins de 2 heures – par Hector Obalk – Cité des Congrès Nantes, 3 juin 2025 20:00, Nantes.

Gratuit : non 34 € à 55 € Billetteries :lacite-nantes.frfnacspectacles.com Tout public, En famille

Hector Obalk fait un stand-up en musique et en images sur l’histoire de la peinture occidentale, accompagné de ses musiciens et d’un écran géant projetant des détails époustouflants.Spectacle complet, visuellement sophistiqué, musical et drôlissime, d’un expert original, passionné et pédagogue.Sur la trame d’un mur de 1000 images, chaque show propose de visiter toute l’histoire de la peinture de Giotto à Picasso et au-delà.Pour tout public, de 9 a 99 ans.Représentation dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/