Toute l’histoire de la peinture en moins de deux heures – Hector Obalk Le Pin Galant Mérignac

Toute l’histoire de la peinture en moins de deux heures – Hector Obalk Le Pin Galant Mérignac mardi 20 janvier 2026.

Toute l’histoire de la peinture en moins de deux heures – Hector Obalk Mardi 20 janvier 2026, 20h30 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 37 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 31 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 € / SCOLAIRES : 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-20T20:30:00 – 2026-01-20T22:00:00

Fin : 2026-01-20T20:30:00 – 2026-01-20T22:00:00

Sept siècles de peinture explorés le temps d’une soirée : ce seul en scène pictural changera à jamais vos visites au musée ! Un spectacle familial.

Historien et critique d’art, expert original passionné et pédagogue, Hector Obalk fait un stand-up en musique et en images sur l’Histoire de la peinture occidentale, accompagné de ses musiciens et d’un écran géant projetant d’époustouﬂants détails. Sur la trame d’un mur de mille images, chaque show propose de visiter toute l’Histoire de la peinture, de Giotto à Vélasquez, et au-delà… Visuellement sophistiquées, musicales et drôlissimes, ses performances ont déjà attiré plus de 160 000 spectateurs.

De quoi attirer non seulement les amateurs d’art, mais également ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir la peinture sous un angle ludique et dynamique !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.forumsirius.net/orion/mge.phtml?spec=2821 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Sept siècles de peinture explorés le temps d’une soirée : ce seul en scène pictural changera à jamais vos visites au musée ! Un spectacle familial. theatre peinture