TOUTE L’HISTOIRE DE LA PEINTURE – LE CEPAC SILO Marseille

TOUTE L’HISTOIRE DE LA PEINTURE Début : 2026-01-29 à 20:00. Tarif : – euros.

VILLAGE 42 présente, en accord avec CORPUS PRODTOUTE L’HISTOIRE DE LA PEINTURE, un spectacle de Hector ObalkJeudi 29 janvier 2026 – 20h ouverture des portes : 19hSilo, MarseilleGenre : spectacle, seul en scèneHector OBALK fait un stand’up en musique et en images sur l’histoire de la peinture occidentale, accompagné de ses musiciens et d’un écran géant projetant d’époustouflants détails.Ses performances ont déjà attiré plus de 160 000 spectateurs.Spectacle complet, visuellement sophistiqué, musical et drôlissime d’un expert original, passionné et pédagogue.Sur la trame d’un mur de 1000 images, chaque show propose de visiter toute l’Histoire de la peinture, de Giotto à Yves Klein, et au-delà…Pour tout public, de 9 à 99 ans.Durée : 2hL’équipe du SILO fait le maximum pour commencer le spectacle à l’heure. Nous vous recommandons d’arriver une demi-heure minimum avant le début du spectacle. Une fois celui-ci commencé votre placement par catégorie ne sera plus garanti et vous serez placé de façon à ne pas gêner la représentation en cours.

LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille 13