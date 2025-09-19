TOUTE L’HISTOIRE DE LA PEINTURE – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

TOUTE L’HISTOIRE DE LA PEINTURE – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire vendredi 19 septembre 2025.

TOUTE L’HISTOIRE DE LA PEINTURE Début : 2025-09-19 à 20:00. Tarif : – euros.

Toute l’histoire de la peinture en moins de 2 heures Hector Obalk « Toute l’Histoire de la peinture en moins de deux heures » est un spectacle superbe et original, créé par Hector Obalk. Il présente cette saison un parcours autour de l’art moderne.Le grand critique d’art Hector Obalk fait un stand-up didactique et spectaculaire sur l’histoire de la peinture, accompagné de ses musiciens et d’un écran géant projetant d’époustouflants détails. C’est un spectacle complet, visuellement sophistiqué, musical et drôlissime d’un expert original, passionné et pédagogue. Sur la trame d’un mur de 1000 images, chaque show propose de visiter toute l’Histoire de la peinture. Il propose aujourd’hui le parcours M « Art moderne » avec Monet, Picasso, Mondrian… Les néophytes comprendront tout et les spécialistes seront étonnés d’y apprendre des choses nouvelles. La scène permet le mélange des genres, Hector Obalk alterne sketchs, contemplations musicales, explications didactiques, confessions intimes et commentaires philosophiques. Montez à bord de son embarcation pour suivre cet extraordinaire voyage !

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69