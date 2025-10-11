Toute Petite Heure du Conte Nogent-le-Rotrou

Toute Petite Heure du Conte Nogent-le-Rotrou samedi 11 octobre 2025.

Toute Petite Heure du Conte

74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-11 10:30:00

2025-10-11

Le rendez-vous des bouts d’choux !

Samedi 11 octobre à 10h30 Toute Petite Heure du Conte à la bibliothèque de Nogent-le-Rotrou.

Pour les enfants de 0 à 3 ans & leur famille I Gratuit

Renseignements au 02 37 52 76 16

bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr .

74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16 bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr

English :

A rendezvous for the little ones!

Saturday, October 11 at 10:30 a.m.: Toute Petite Heure du Conte at the Nogent-le-Rotrou library.

For children aged 0-3 & their families I Free

German :

Der Treffpunkt für die Kleinen!

Samstag, 11. Oktober, 10:30 Uhr: Toute Petite Heure du Conte (Kleine Märchenstunde) in der Bibliothek von Nogent-le-Rotrou.

Für Kinder von 0 bis 3 Jahren & ihre Familien I Kostenlos

Italiano :

Per tutti i piccoli!

Sabato 11 ottobre alle 10.30: Toute Petite Heure du Conte presso la biblioteca di Nogent-le-Rotrou.

Per i bambini da 0 a 3 anni e le loro famiglie I Gratuito

Espanol :

Para todos los pequeños

Sábado 11 de octubre a las 10.30 h: Toute Petite Heure du Conte en la biblioteca de Nogent-le-Rotrou.

Para niños de 0 a 3 años y sus familias I Gratuito

