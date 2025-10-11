Toute Petite Heure du Conte Nogent-le-Rotrou
Toute Petite Heure du Conte Nogent-le-Rotrou samedi 11 octobre 2025.
Toute Petite Heure du Conte
74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Gratuit
Début : 2025-10-11 10:30:00
2025-10-11
Le rendez-vous des bouts d’choux !
Samedi 11 octobre à 10h30 Toute Petite Heure du Conte à la bibliothèque de Nogent-le-Rotrou.
Pour les enfants de 0 à 3 ans & leur famille I Gratuit
Renseignements au 02 37 52 76 16
bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr .
74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16 bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr
English :
A rendezvous for the little ones!
Saturday, October 11 at 10:30 a.m.: Toute Petite Heure du Conte at the Nogent-le-Rotrou library.
For children aged 0-3 & their families I Free
German :
Der Treffpunkt für die Kleinen!
Samstag, 11. Oktober, 10:30 Uhr: Toute Petite Heure du Conte (Kleine Märchenstunde) in der Bibliothek von Nogent-le-Rotrou.
Für Kinder von 0 bis 3 Jahren & ihre Familien I Kostenlos
Italiano :
Per tutti i piccoli!
Sabato 11 ottobre alle 10.30: Toute Petite Heure du Conte presso la biblioteca di Nogent-le-Rotrou.
Per i bambini da 0 a 3 anni e le loro famiglie I Gratuito
Espanol :
Para todos los pequeños
Sábado 11 de octubre a las 10.30 h: Toute Petite Heure du Conte en la biblioteca de Nogent-le-Rotrou.
Para niños de 0 a 3 años y sus familias I Gratuito
