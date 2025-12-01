Toute Petite Heure du Conte Nogent-le-Rotrou
Toute Petite Heure du Conte Nogent-le-Rotrou samedi 13 décembre 2025.
Toute Petite Heure du Conte
74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:30:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Le rendez-vous des bouts d’choux !
Samedi 13 décembre à 10h30 Toute Petite Heure du Conte à la bibliothèque de Nogent-le-Rotrou.
Pour les enfants de 0 à 3 ans & leur famille I Gratuit
Le rendez-vous des bouts d’choux !
Samedi 13 décembre à 10h30 Toute Petite Heure du Conte à la bibliothèque de Nogent-le-Rotrou.
Pour enfants de 0 à 3 ans et leur famille I Gratuit
Renseignements au 02 37 52 76 16
bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr .
74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16 bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr
English :
A rendezvous for the little ones!
Saturday December 13 at 10:30 am: Toute Petite Heure du Conte at the Nogent-le-Rotrou library.
For children aged 0-3 & their families I Free
L’événement Toute Petite Heure du Conte Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2025-12-10 par OTs DU PERCHE