Toute Petite Heure du Conte Nogent-le-Rotrou

Toute Petite Heure du Conte

74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-13 10:30:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Le rendez-vous des bouts d’choux !

Samedi 13 décembre à 10h30 Toute Petite Heure du Conte à la bibliothèque de Nogent-le-Rotrou.

Pour les enfants de 0 à 3 ans & leur famille I Gratuit

Renseignements au 02 37 52 76 16

bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr .

74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16 bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr

English :

A rendezvous for the little ones!

Saturday December 13 at 10:30 am: Toute Petite Heure du Conte at the Nogent-le-Rotrou library.

For children aged 0-3 & their families I Free

