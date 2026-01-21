Toute petite Heure du conte

74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-02-28 10:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Le rendez-vous des bouts d’choux !

Histoires, comptines et chansons.

Samedi 28 février à 10h30

Enfants de 0 à 3 ans I Gratuit

74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16 bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr

English :

The meeting place for little ones!

Stories, nursery rhymes and songs.

Saturday, February 28 at 10:30 a.m

Children aged 0 to 3 I Free

L’événement Toute petite Heure du conte Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-01-21 par OTs DU PERCHE