Toute petite Heure du conte Nogent-le-Rotrou
Toute petite Heure du conte Nogent-le-Rotrou samedi 28 février 2026.
Toute petite Heure du conte
74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 10:30:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Le rendez-vous des bouts d’choux !
Histoires, comptines et chansons.
Samedi 28 février à 10h30
Enfants de 0 à 3 ans I Gratuit
Le rendez-vous des bouts d’choux !
Histoires, comptines et chansons.
Samedi 28 février à 10h30
Enfants de 0 à 3 ans I Gratuit .
74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16 bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The meeting place for little ones!
Stories, nursery rhymes and songs.
Saturday, February 28 at 10:30 a.m
Children aged 0 to 3 I Free
L’événement Toute petite Heure du conte Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-01-21 par OTs DU PERCHE