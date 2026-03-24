Toute Petite Heure du Conte

74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 10:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Le rendez-vous des bouts d’choux !

Histoires, comptines et chansons.

Pour les enfants de 0 à 3 ans & leur famille

Vendredi 17 avril à 10h30 I Gratuit

Le rendez-vous des bouts d’choux !

Histoires, comptines et chansons.

Pour les enfants de 0 à 3 ans & leur famille

Vendredi 17 avril à 10h30 I Gratuit

Renseignements au 02 37 52 76 16

bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr .

74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16 bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr

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English :

The meeting place for little ones!

Stories, nursery rhymes and songs.

For children aged 0-3 & their families

Friday April 17 at 10:30 am I Free

L’événement Toute Petite Heure du Conte Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-24 par OTs DU PERCHE