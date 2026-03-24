Toute Petite Heure du Conte Nogent-le-Rotrou
Toute Petite Heure du Conte Nogent-le-Rotrou vendredi 17 avril 2026.
Toute Petite Heure du Conte
74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Le rendez-vous des bouts d’choux !
Histoires, comptines et chansons.
Pour les enfants de 0 à 3 ans & leur famille
Vendredi 17 avril à 10h30 I Gratuit
Le rendez-vous des bouts d’choux !
Histoires, comptines et chansons.
Pour les enfants de 0 à 3 ans & leur famille
Vendredi 17 avril à 10h30 I Gratuit
Renseignements au 02 37 52 76 16
bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr .
74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16 bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr
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English :
The meeting place for little ones!
Stories, nursery rhymes and songs.
For children aged 0-3 & their families
Friday April 17 at 10:30 am I Free
L’événement Toute Petite Heure du Conte Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-24 par OTs DU PERCHE
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