Spectacle humoristique, familial et dynamique proposé en partenariat et au profit du Comité départemental de la Ligue contre le cancer.

« Toute première fois » vous plongera dans vos premières fois en souhaitant qu’il y en ait plein d’autres…de premières fois.

Lycée Etienne Restat Avenue des Chantiers de la Jeunesse

Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 89 95 64

English : Toute première fois

A humorous, dynamic family show presented in partnership with and for the benefit of the Comité départemental de la Ligue contre le cancer.

« Toute première fois » will plunge you into your first times, with the hope that there will be many more… first times.

German : Toute première fois

Eine humorvolle, familienfreundliche und dynamische Aufführung, die in Partnerschaft mit und zugunsten des Departementskomitees der Krebsliga angeboten wird.

« Toute première fois » lässt Sie in Ihre ersten Male eintauchen und wünscht Ihnen, dass es noch viele andere … erste Male gibt.

Italiano :

Uno spettacolo umoristico e dinamico per famiglie presentato in collaborazione e a favore del Comité départemental de la Ligue contre le cancer.

« Toute première fois » vi farà immergere nelle vostre prime volte, con la speranza che ce ne siano molte altre… prime volte.

Espanol :

Un espectáculo familiar humorístico y dinámico presentado en colaboración y a beneficio del Comité départemental de la Ligue contre le cancer.

« Toute première fois » le sumergirá en sus primeras veces, con la esperanza de que haya muchas más… primeras veces.

