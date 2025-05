Toute Une Histoire à Cajarc 2e édition – Espace Françoise Sagan Cajarc, 24 mai 2025 10:00, Cajarc.

Lot

Toute Une Histoire à Cajarc 2e édition Espace Françoise Sagan 1 Rue de la Cascade Cajarc Lot

Gratuit

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24 12:00:00

Nous sommes heureux de vous convier à la deuxième édition de Toute Une Histoire.

Vous êtes invités à venir vivre la sélection de quatorze albums de manière ludique. A l’aide de décors géants créés par les enfants et un groupe de bénévoles Cajarcois, vous serez amenés à entrer dans l’ambiance particulière de chaque livre.

Samedi 24 mai 2025 à l’espace Françoise Sagan à Cajarc 10h à 12h et 14h30 à 18h

Une journée d’animation pour les 0-6 ans… mais pas que !

Vous pourrez participer à des jeux sensoriels, explorer des parcours, écouter des lectures d’enfants et d’adultes, chanter, découvrir le bébé signe, participer à l’élection des albums coups de cœur, jouer à des jeux de société,

vous faire maquiller, assister à des spectacles et bien d’autres surprises. Cet événement reste ouvert à tout public, petits et grands, qui souhaiteraient venir visiter ou participer.

A 17h, la compagnie La Petite Bohème viendra présenter son spectacle Mes contes pop up, Mirouflette et cie à partir de 3 ans (durée 30 min) prix libre places limitées, réservation obligatoire auprès de Julie .

Espace Françoise Sagan 1 Rue de la Cascade

Cajarc 46160 Lot Occitanie

English :

We are delighted to invite you to the second edition of Toute Une Histoire.

You are invited to come and experience the selection of fourteen albums in a playful way. With the help of giant backdrops created by the children and a group of Cajarcois volunteers, you will be led into the special atmosphere of each book.

German :

Wir freuen uns, Sie zur zweiten Ausgabe von Toute Une Histoire einladen zu können.

Sie sind eingeladen, die Auswahl von vierzehn Alben auf spielerische Weise zu erleben. Mit Hilfe von riesigen Kulissen, die von den Kindern und einer Gruppe Freiwilliger aus Cajarcois gestaltet wurden, werden Sie in die besondere Atmosphäre jedes Buches eingeführt.

Italiano :

Siamo lieti di invitarvi alla seconda edizione di Toute Une Histoire.

Siete invitati a venire a conoscere la selezione di quattordici album in modo divertente. Con l’aiuto di fondali giganti creati dai bambini e da un gruppo di volontari di Cajarcois, potrete entrare nell’atmosfera speciale di ogni libro.

Espanol :

Nos complace invitarle a la segunda edición de Toute Une Histoire.

Le invitamos a venir y vivir de forma lúdica la selección de catorce álbumes. Con la ayuda de telones de fondo gigantes creados por los niños y un grupo de voluntarios de Cajarcois, podrá entrar en la atmósfera especial de cada libro.

