Toute une histoire Théâtre Michel portal Bayonne

Toute une histoire

Théâtre Michel portal Place de la liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 24 – 24 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13

fin : 2026-01-13

Date(s) :

2026-01-13

19h30, 20h, 20h30 et 21h.

Opéra Pagaï, compagnie bordelaise, est bien connue pour investir de manière incongrue, souvent drôle et toujours réjouissante, l’espace public. Mais pour cette nouvelle création, ils choisissent la salle comme terrain de jeu.

Une chose est sûre le théâtre va se transformer pour un véritable huis-clos au cœur de nos imaginaires.

Vous venez ? .

Théâtre Michel portal Place de la liberté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 07 27

