Toute une histoire Cajarc
Toute une histoire Cajarc samedi 11 avril 2026.
Toute une histoire
1 Rue de la Cascade Cajarc Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-12 12:00:00
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-12
Manifestation autour de la littérature jeunesse proposant des animations immersives et ludiques inspirées d ouvrages pour enfants
Manifestation autour de la littérature jeunesse proposant des animations immersives et ludiques inspirées d ouvrages pour enfants. Pendant deux jours, le public peut participer a des lectures, expositions, spectacles et ateliers créatifs autour du livre. L'évènement s'adresse principalement aux jeunes enfants mais reste accessible a tous. Plusieurs espaces thématiques permettent de découvrir les livres de façon interactive avec des activités artistiques, sonores et ludiques. Des interventions d 'artistes et des restitutions d ateliers réalises avec les écoles du territoire viennent compléter le programme.
.
1 Rue de la Cascade Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 7 67 12 12 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A children’s literature event featuring immersive, fun activities inspired by children’s books
L’événement Toute une histoire Cajarc a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Figeac