Toute une histoire

1 Rue de la Cascade Cajarc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Manifestation autour de la littérature jeunesse proposant des animations immersives et ludiques inspirées d ouvrages pour enfants

Manifestation autour de la littérature jeunesse proposant des animations immersives et ludiques inspirées d ouvrages pour enfants. Pendant deux jours, le public peut participer a des lectures, expositions, spectacles et ateliers créatifs autour du livre. L'évènement s'adresse principalement aux jeunes enfants mais reste accessible a tous. Plusieurs espaces thématiques permettent de découvrir les livres de façon interactive avec des activités artistiques, sonores et ludiques. Des interventions d 'artistes et des restitutions d ateliers réalises avec les écoles du territoire viennent compléter le programme.

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1 Rue de la Cascade Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 7 67 12 12 06

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English :

A children’s literature event featuring immersive, fun activities inspired by children’s books

L’événement Toute une histoire Cajarc a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Figeac