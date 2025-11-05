Toute une histoire – Opéra Pagaï Carré Saint-Médard-en-Jalles

Tarif plein 26€ – réduit 21€ – moins de 26 ans 14€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-05T19:00:00 – 2025-11-05T22:10:00

Fin : 2025-11-08T19:00:00 – 2025-11-08T22:10:00

Création

Opéra Pagaï, compagnie associée à la Scène nationale, plutôt connue pour ses spectacles en espace public, a cette fois-ci choisi la salle et la scène comme terrain de jeu. Dans le huis clos de la salle, la compagnie nous propose une nouvelle expérience de spectateur·rice, une aventure théâtrale au cœur de nos imaginaires. En effet, Toute une histoire est un spectacle qui parle de notre capacité à inventer et raconter des histoires, de ce besoin vital que nous avons d’imaginer des récits, de mentir, de modifier la réalité pour nous sauver, d’entrer dans la fiction comme un refuge à l’insupportable du monde, et parfois même, d’arriver à y croire !

Cette sortie de résidence est déconseillée aux personnes sujettes à la claustrophobie, ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite.

Du mer 5 au sam 8 nov, 1h40 de spectacle. À 19h, 19h30, 20h et 20h30.

Carré Place de la république 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 18 93 http://carrecolonnes.fr http://facebook.com/carrecolonnes/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacle/toute-une-histoire.htm »}] Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants).

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international. BUS Lianes 3 arrêt République // VOITURE Rocade sortie 8 direction Saint-Médard-en-Jalles centre-ville

