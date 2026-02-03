Toute une journée de linogravure-Stage de 8h L’Atelier Papier Brest

Toute une journée de linogravure-Stage de 8h

L'Atelier Papier 3 Place Maurice Gillet Brest

2026-03-20

2026-03-20 2026-04-03 2026-05-02 2026-05-15 2026-06-05

La linogravure, vous avez déjà essayé ou pratiqué ? Une technique artistique assez addictive.

Ce stage de 8 heures est destiné à réaliser un projet personnel de linogravure et d’impression.

Première étape, la maquette qui permet de préciser votre projet et les techniques adaptées.

Graver la ou les matrices, c’est la seconde étape. Chine collé, Plaque perdue, Réserve, vous choisirez le mode qui vous convient pour travailler la couleur et le relief de votre future gravure.

Ensuite, vous aurez le bonheur d’encrer et d’imprimer votre/vos matrices pour tirer un premier état de votre gravure sur la superbe presse Vincent Moreau.

Finalisation des matrices et tirages de la gravure finalisée sur beaux papiers. Vous repartez avec vos matrices et vos impressions.

Je vous appellerai avant le stage pour qu’on puisse caler votre projet artistique personnel. Ce stage se déroule plutôt en 2 fois 4 heures pour respecter le séchage des encres. Contacter Pascale au 06 07 69 69 52 ou par mail atelierpapierbrest@gmail.com, s’inscrire sur 1 seule date.

Tarif 130 € le stage .

L’Atelier Papier 3 Place Maurice Gillet Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 07 69 69 52

