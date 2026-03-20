TOUTES CAVES OUVERTES FÊTES L’AOC DE MONTPEYROUX Montpeyroux

Montpeyroux

TOUTES CAVES OUVERTES FÊTES L’AOC DE MONTPEYROUX

Dans le village Montpeyroux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Une édition 2026 qui s’annonce déjà collector !

Dimanche 19 avril, venez fêter la reconnaissance de l’AOC Montpeyroux avec nos vigneronnes et vignerons.

Une édition 2026 qui s’annonce déjà collector !

Depuis 1999, la recette TCO c’est une bonne dose de bonne humeur, des rencontres et dégustations avec les producteurs, des intronisations et défilés avec les fameuses grapillettes, de la musique en fanfare, de l’aligot saucisse et autres spécialités locales…

Profiter aussi d’une visite guidée de Montpeyroux gratuite à 15h, par l’Office de Tourisme, inscrivez-vous https://billetterie.saintguilhem-valleeherault.fr/fr/produit/visite-monpteyroux

Les domaines à rencontrer

Aigulière, Mas d’Amile, Domaine Alain Chabanon, Aupilhac, Clos de l’Aven, Mas d’Agamas, Mas des Arômes, Castelbarry Coopérative Artisanale, Puech Auger, Les Grécaux, Clémentine, Mas des Quernes, Terre de Feu, Le Clos du Lucquier, Mas Origine, Famille Vallat, Roc de la Vigne, Mas du Cayre, Villa Dondonna

En musique avec

Fanfare Bakchich et fanfare Orphéon de Garrafach, Sarah chante pendant le repas sous les halles.

A table

Aligot saucisse, 3 food trucks, 1 stand bagel, 1 stand empanadas, 1 stand crêpes (association les cagaraulettes)

En février dernier, l’INAO a officialisé la reconnaissance de l’AOC Montpeyroux en tant qu’appellation spécifique. Ellerejoint la grande famille des appellations communales françaises et devient la toute dernière Appellation d’Origine Contrôlée du Languedoc. .

Dans le village Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie

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English : TOUTES CAVES OUVERTES FÊTES L’AOC DE MONTPEYROUX

The 2026 edition is already shaping up to be a collector?s item!

L’événement TOUTES CAVES OUVERTES FÊTES L’AOC DE MONTPEYROUX Montpeyroux a été mis à jour le 2026-04-12 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT