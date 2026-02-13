Toutes des Championnes !!! Cholet

Toutes des Championnes !!!

Dans le cadre de la Journée de la Femme, le BACH vous propose de venir découvrir le Parabadminton.

Que vous soyez valide ou non (Handicap Moteur, Mental ou Psychique), c’est un moment inclusif pour s’initier, partager et comprendre la pratique adaptée.

Cette animation est gratuite.

Renseignements et inscriptions par mail: yvan.bach49@gmail.com ou au 06.26.41.25.26.

​Venez nombreuses!!! .

