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Toutes des ogres – Spectacle d’acrobatie, danse, chant et digestion Quai d’honneur Jean – Pierre Tallieu La Tremblade

samedi 19 septembre 2026 · Quai d'honneur Jean - Pierre Tallieu · La Tremblade

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Quai d'honneur Jean - Pierre Tallieu
Adresse
Port de La Tremblade
Ville
17390 La Tremblade
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Tremblade

Toutes des ogres – Spectacle d’acrobatie, danse, chant et digestion

Quai d’honneur Jean – Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Spectacle d’acrobatie, danse, chant et digestion.
  .

Quai d’honneur Jean – Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17 

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English :

A show featuring acrobatics, dance, singing, and digestion.

L’événement Toutes des ogres – Spectacle d’acrobatie, danse, chant et digestion La Tremblade a été mis à jour le 2026-09-10 par Mairie de La Tremblade

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