Toutes les choses géniales Appoigny

Théâtre d’Auxerre Appoigny Yonne

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Début : 2025-10-08 20:00:00

fin : 2025-10-08

2025-10-08

C’est l’histoire d’un enfant confronté à la dépression de sa mère qui entreprend de lister pour elle les petits et les grands bonheurs de la vie… Seul en scène, mais avec la participation active du public, Thomas Poulard est cet enfant qui cherche à comprendre et devient adulte à mesure qu’il les nomme par centaines, comme autant de pas franchis sur le chemin de la résilience. Un spectacle feel-good bourré d’humour et de tendresse. Tout simplement génial ! .

Théâtre d’Auxerre Appoigny 89380 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 24 24 accueil@auxerreletheatre.com

