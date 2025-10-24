Toutes les choses géniales Rue Georges Schiever Avallon
Rue Georges Schiever Marché Couvert Avallon
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24
2026-04-24
C’est l’histoire d’un enfant qui, pour redonner le goût de vivre à sa maman, rédige une liste de tout ce qui est génial dans le monde, tout ce qui apporte de la joie
Les glaces.
Les batailles d’eau.
Rester debout après l’heure habituelle…
L’enfant grandit et la liste s’allonge… jusqu’à atteindre un million de choses géniales !
Abordant sur un ton léger le thème de la résilience en mêlant comédie et improvisation, ce spectacle est une expérience collective jubilatoire où le public est invité à prendre part à l’histoire.
Après Quand je serai un homme et La vie est belle , la compagnie Caravane continue à nous faire entendre l’humanité du monde.
Compagnie Compagnie Caravane
Interprète Stéphane Daurat
Mise en scène Stéphane Daurat
Catherine Hauseux
Lumière James Groguelin
À partir de 10 ans Durée 1h15 .
Rue Georges Schiever Marché Couvert Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 48 23 03 serviceculture@ville-avallon.fr
