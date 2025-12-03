TOUTES LES CHOSES GÉNIALES – THEATRE LEPIC Paris

TOUTES LES CHOSES GÉNIALES Début : 2026-01-05 à 21:00. Tarif : – euros.

TOUTES LES CHOSES GÉNIALESUne pièce feel-good qui nous invite à savourer les petits plaisirs du quotidien.Pour chasser les idées noires de sa mère et lui redonner goût à la vie, une petite fille se met à lister toutes les choses géniales – tout ce qui vaut la peine de vivre : lesglaces, la voix de Nina Simone, se réconcilier après une dispute, le papier bulle…Cette liste l’accompagnera toute sa vie, l’aidera à grandir et à se construire. « Toutes les choses géniales » est un spectacle d’une grande humanité qui traite d’un sujet grave avec humour et sensibilité, tantôt drôle et léger, tantôt profond et émouvant. Laurence Gray embarque le public avec elle sur le chemin de la vie dans une expérience collective. C’est une réflexion sur la résilience et la joie de vivre. Une ode à la vie.Une pièce de Duncan Macmillan et Jonny DonahoeTraduction : Ronan MancecMise en scène : Laurence Gray et Bénédicte BailbyAvec : Laurence GrayMusique : Lionel LosadaScénographie : Antoine BouillotLumières : Malo GuérinLA PRESSE : Sélection Télérama Festival Off d’Avignon 2025 « Nos 22 pièces préférées à voir sur scène à la rentrée » Coup de cœur – Le Parisien« Un spectacle heureux et joyeusement monté, une ode à la vie, tout simplement. » – TÉLÉRAMA« Léger, tendre et drôle » – LE PARISIEN« Spectacle qui évolue avec grâce, en équilibre entre l’humour et le drame. » – LA CROIX« Une sucrerie de vie à partager sans modération, on adore ! » – LA PROVENCEDurée : 1h10À partir de 10 ans

THEATRE LEPIC 1 AVENUE JUNOT 75018 Paris 75