Toutes les Toni de nos vies Théâtre de la Bastille PARIS
Toutes les Toni de nos vies Théâtre de la Bastille PARIS samedi 24 janvier 2026.
Le Théâtre de la Bastille et la
bibliothèque Toni Morrison s’associent pour consacrer La Nuit de la Lecture à
la grande écrivaine Toni Morrison.
La soirée s’articule en deux temps, une
rencontre et une série de lectures.
La rencontre a lieu entre deux
écrivaines, Laura Nsafou et Shane Haddad, ainsi qu’une représentante de la bibliothèque Toni Morrison. Elles parleront de la vie de
Toni Morrison et de leur rapport à son écriture, aussi novatrice
qu’exigeante.
À la suite de la rencontre, Laura Nsafou
propose une lecture d’extraits de sa biographie de Morrison, Écrire
avant l’aube (Albin Michel, 2025), et Shane Haddad
de Toni tout court (POL, 2021) son premier roman.
Le groupe de lecture de l’atelier de la
DockingCie « Un banc de livres », accompagné en musique par
Kaloune, clôture la soirée par la lecture d’extraits choisis dans
l’œuvre de Morrison.
Table ronde/lecture autour de Toni Morrison
Le samedi 24 janvier 2026
de 19h30 à 21h00
gratuit Public adultes.
Théâtre de la Bastille 76 rue de la Roquette 75011 PARIS
https://www.theatre-bastille.com/saison-25-26/la-nuit-de-la-lecture
