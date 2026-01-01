Toutes les Toni de nos vies Théâtre de la Bastille PARIS

Le Théâtre de la Bastille et la

bibliothèque Toni Morrison s’associent pour consacrer La Nuit de la Lecture à

la grande écrivaine Toni Morrison.

La soirée s’articule en deux temps, une

rencontre et une série de lectures.

La rencontre a lieu entre deux

écrivaines, Laura Nsafou et Shane Haddad, ainsi qu’une représentante de la bibliothèque Toni Morrison. Elles parleront de la vie de

Toni Morrison et de leur rapport à son écriture, aussi novatrice

qu’exigeante.

À la suite de la rencontre, Laura Nsafou

propose une lecture d’extraits de sa biographie de Morrison, Écrire

avant l’aube (Albin Michel, 2025), et Shane Haddad

de Toni tout court (POL, 2021) son premier roman.

Le groupe de lecture de l’atelier de la

DockingCie « Un banc de livres », accompagné en musique par

Kaloune, clôture la soirée par la lecture d’extraits choisis dans

l’œuvre de Morrison.

Table ronde/lecture autour de Toni Morrison

Le samedi 24 janvier 2026

de 19h30 à 21h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-24T20:30:00+01:00

fin : 2026-01-24T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-24T19:30:00+02:00_2026-01-24T21:00:00+02:00

Théâtre de la Bastille 76 rue de la Roquette 75011 PARIS

https://www.theatre-bastille.com/saison-25-26/la-nuit-de-la-lecture



Afficher la carte du lieu Théâtre de la Bastille et trouvez le meilleur itinéraire

