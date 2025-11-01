Toutes nos mains Institut de formation en soins infirmiers – EPS Barthélémy Durand Sainte-Geneviève-des-Bois

Toutes nos mains Vendredi 27 février 2026, 15h00 Institut de formation en soins infirmiers – EPS Barthélémy Durand Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-27T15:00:00 – 2026-02-27T16:10:00

Fin : 2026-02-27T15:00:00 – 2026-02-27T16:10:00

Michelle est infirmière libérale. Pour rendre visite à ses patients, elle doit rouler des kilomètres, du matin au soir, sur les routes de campagne, de ferme en maison, le long des champs et des forêts. Elle est la soignante, mais aussi l’oreille qui écoute, la présence qui rassure. Michelle devient le témoin de ces existences, de leur intimité, leurs malheurs et joies, de la solitude et des combats.

Toutes nos mains renvoie les échos du monde rural d’aujourd’hui, depuis ses territoires fragilisés par les crises, bruissement des mots clairs ou étouffés de ses habitants, en lutte pour une vie meilleure et une société qui veut rester soudée. Et nous dire la beauté étrange du soin quand il est au plus près de l’autre.

Toutes nos mains prolonge le cycle sur le soin après Cœur Poumon (2023) et Prendre soin (2024). Ce monologue s’écrit à partir de récits de vie d’infirmier.e.s rencontré.e.s en Creuse que Daniela Labbé Cabrera a suivi.e.s dans leurs tournées à domicile.

Ce spectacle existe dans une version itinérante qui mêle théâtre et installation sonore.

Production : Collectif I am a bird now

Co-productions : Théâtre des Quartiers d’Ivry- CDN du Val-de-Marne (94), Théâtre Jean Lurçat – Scène Nationale d’Aubusson (23)

Avec le soutien de la Région Île-de-France au titre de la Permanence artistique et culturelle.

Soutiens en résidence : Les Francophonies – des écritures à la scène à Limoges (87), le Théâtre Jean-François Voguet à Fontenay-sous-Bois (94), le Théâtre du Parc/Théâtre Dunois (75), La Brousaille à Saint-Martin-Château (23), Isabelle et Pierre François Brodin, Ziad Maalouf & Laura Varin.

Institut de formation en soins infirmiers – EPS Barthélémy Durand 2 Route de longpont 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 91700 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « production-coordination@iamabirdnow.com »}]

Collectif I am a bird now – Daniela Labbé Cabrera théâtre installation sonore

Franck Frappa