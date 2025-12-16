Toutes pour une ! Médiathèque Jacques Demy Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-11 16:30 –

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Quiz jeux vidéo à l’occasion de la Journée des droits des femmes.Mettons à l’honneur les héroïnes et créatrices, pour une plongée auditive, visuelle et cérébrale dans le jeu vidéo 100 % féminin.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/