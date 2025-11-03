Toutes Sportives

Saint-Affrique Aveyron

Lundi 2025-11-03

2025-11-24

2025-11-03

Bougez entre filles ! Rejoignez chaque lundi la séance multisports gratuite du Quai, encadrée par une éducatrice de l’UFOLEP.

Le Quai vous propose de participer à une séance d’activité multisports tous les lundis de 16h à 17h15 au gymnase René Guibert.

Cette action est encadrée par une éducatrice sportive de l’UFOLEP est exclusivement réservée à un public féminin à partir de 16 ans

Cette activité est gratuite et sans engagement.

Inscription obligatoire .

rue Jules Ferry Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie

English :

Get moving with the girls! Join the free multi-sports session at Le Quai every Monday, supervised by an UFOLEP instructor.

German :

Bewegung unter Mädchen! Nehmen Sie jeden Montag an der kostenlosen Multisportstunde im Quai teil, die von einer UFOLEP-Sportlehrerin betreut wird.

Italiano :

Muovetevi con le ragazze! Partecipate alla sessione polisportiva gratuita a Le Quai ogni lunedì, sotto la supervisione di un istruttore dell’UFOLEP.

Espanol :

¡Muévete con las chicas! Únete todos los lunes a la sesión multideportiva gratuita en Le Quai, supervisada por un monitor de la UFOLEP.

