Toutes Sportives Saint-Affrique

rue Jules Ferry Saint-Affrique Aveyron
Lundi 2025-11-03
2025-11-24
2025-11-03
Bougez entre filles ! Rejoignez chaque lundi la séance multisports gratuite du Quai, encadrée par une éducatrice de l’UFOLEP.
Le Quai vous propose de participer à une séance d’activité multisports tous les lundis de 16h à 17h15 au gymnase René Guibert.
Cette action est encadrée par une éducatrice sportive de l’UFOLEP est exclusivement réservée à un public féminin à partir de 16 ans
Cette activité est gratuite et sans engagement.
Inscription obligatoire .
rue Jules Ferry Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie
Get moving with the girls! Join the free multi-sports session at Le Quai every Monday, supervised by an UFOLEP instructor.
Bewegung unter Mädchen! Nehmen Sie jeden Montag an der kostenlosen Multisportstunde im Quai teil, die von einer UFOLEP-Sportlehrerin betreut wird.
Muovetevi con le ragazze! Partecipate alla sessione polisportiva gratuita a Le Quai ogni lunedì, sotto la supervisione di un istruttore dell’UFOLEP.
¡Muévete con las chicas! Únete todos los lunes a la sesión multideportiva gratuita en Le Quai, supervisada por un monitor de la UFOLEP.
