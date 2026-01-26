Toutes Sportives Saint-Affrique

Toutes Sportives

Bougez entre filles ! Rejoignez chaque lundi la séance multisports gratuite du Quai, encadrée par une éducatrice de l’UFOLEP.

Le Quai vous propose de participer à une séance d’activité multisports au gymnase René Guibert.

Cette action est encadrée par une éducatrice sportive de l’UFOLEP est exclusivement réservée à un public féminin à partir de 16 ans

Cette activité est gratuite et sans engagement.

Inscription obligatoire .

rue Jules Ferry Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie

English :

Get moving with the girls! Join the free multi-sports session at Le Quai every Monday, supervised by an UFOLEP instructor.

