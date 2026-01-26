Toutes Sportives Saint-Affrique
Toutes Sportives
Saint-Affrique, Aveyron
Bougez entre filles ! Rejoignez chaque lundi la séance multisports gratuite du Quai, encadrée par une éducatrice de l’UFOLEP.
Le Quai vous propose de participer à une séance d’activité multisports au gymnase René Guibert.
Cette action est encadrée par une éducatrice sportive de l’UFOLEP est exclusivement réservée à un public féminin à partir de 16 ans
Cette activité est gratuite et sans engagement.
Inscription obligatoire .
rue Jules Ferry, Saint-Affrique 12400, Aveyron, Occitanie
English :
Get moving with the girls! Join the free multi-sports session at Le Quai every Monday, supervised by an UFOLEP instructor.
L’événement Toutes Sportives Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-01-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)