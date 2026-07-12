Informations pratiques

Toutlemonde

Toutlemonde en fête au coucher du soleil

L’Espérance Toutlemonde Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04 2026-09-05 2026-09-06

La première édition du festival Toutlemonde en fête au coucher du soleil , organisé par La Culture vous veut du bien, se déroulera le vendredi 4, le samedi 5 et le dimanche 6 septembre 2026 à Toutlemonde. Il se veut éclectique comme l’est l’ensemble de sa programmation annuelle, forte d’une trentaine d’événements. Pour une commune que certains disent commune dortoir c’est quand même pas mal.

Le moment du coucher du soleil sera l’occasion pour le public pendant ces trois jours, et en musique bien sûr, de déguster un apéritif offert par l’association. Comme pour chaque rendez-vous organisé par La Culture vous veut du bien, l’entrée sera gratuite. Le chapeau sera proposé à la sortie. Un service bar et restauration sera à la disposition du public. .

L’Espérance Toutlemonde 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 77 37 08 39 laculturevousveutdubien@gmail.com

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English :

L’événement Toutlemonde en fête au coucher du soleil Toutlemonde a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme du Choletais