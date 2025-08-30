Toutourisme et Compagnie Troyes
Toutourisme et Compagnie Troyes samedi 30 août 2025.
Toutourisme et Compagnie
16 rue Aristide Briand Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-30 10:00:00
fin : 2025-08-30 16:00:00
Date(s) :
2025-08-30
• Présentation du label Toutourisme (distribution de brochures et informations)
• Découverte du métier de « pet-sitter »
• Dégustation de croquettes LAPSA ( partenaire Toutourisme) et concours pour gagner 1 an de croquettes .
16 rue Aristide Briand Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 62 73 s.maerten@troyeslachampagne.com
