Toutou’t’à pied une balade qui a du chien à Bibracte ! Site archéologique de Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray

Toutou’t’à pied une balade qui a du chien à Bibracte !

Site archéologique de Bibracte D274 Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire

Début : 2026-03-29 09:30:00

fin : 2026-03-29 12:30:00

Marcher, c’est bon pour la forme et avec son meilleur copain, c’est encore mieux.

Nous vous donnons rendez-vous pour une balade canine avec l’association Canisport 58 Bouge avec ton chien, qui a pour objet la promotion et le développement des sports canins, unissant dans un même effort un chien et un humain.

Rendez-vous à 9h30 à l’accueil du musée de Bibracte. Lorsque tout le monde est là, on se retrouve à la porte du Rebout en voiture.

Ensuite, on met la laisse, les chaussures de rando et on se lance pour une belle promenade en suivant les bons conseils d’Isabelle Becuywe postures, prévention des risques, respect des autres usagers des chemins… de quoi s’initier tout doucement à la cani-rando.

Nous vous proposons une balade de 2h30 de niveau moyen, avec un rythme normal et sans matériel spécifique, juste pour s’essayer sans peiner et voir si l’activité convient aux poilus et non-poilus.

En plus des membres du club, la balade sera accompagnée par un guide de Bibracte pour faire le lien avec l’archéologie, la nature et le patrimoine culturel.

Vers 12h, apéro gaulois et brève initiation à la canirando proposée à ceux qui le souhaitent sur un tout petit parcours et avec du vrai matériel de cani-rando, juste pour s’essayer. Sur réservation au 03 85 86 52 40. 15 € .

Site archéologique de Bibracte D274 Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 52 40 info@bibracte.fr

