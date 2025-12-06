TouTouYouToo Salle polyvalente Aiserey
TouTouYouToo Salle polyvalente Aiserey samedi 6 décembre 2025.
TouTouYouToo
Salle polyvalente 24 rue des Sirènes Aiserey Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 14:30:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Par la compagnie Cirko Senso. Les plus grands cabarets de music-hall ont fini par leur indiquer la porte de sortie après des décennies de collaboration. Qu’importe ! Rien ne stoppera l’élan de ces quadragénaires expérimentées ! A grands coups de jogging et d’aérobic, deux ex-bimbos à paillettes nous prouveront par leurs jongleries, acrobaties et tours de magie, qu’il n’y a décidément pas d’âge pour le cirque ! Burlesque, décalé et gonflé, TouTouYouToo, un duo de choc à ne pas rater. .
Salle polyvalente 24 rue des Sirènes Aiserey 21110 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 29 68 90
English : TouTouYouToo
German : TouTouYouToo
Italiano :
Espanol :
L’événement TouTouYouToo Aiserey a été mis à jour le 2025-08-21 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)