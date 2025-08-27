TouTouYouToo Grancey-le-Château-Neuvelle

TouTouYouToo Grancey-le-Château-Neuvelle samedi 27 juin 2026.

Maison familiale Grancey-le-Château-Neuvelle Côte-d’Or

Début : 2026-06-27 17:00:00

2026-06-27

Par la compagnie Cirko Senso. Les plus grands cabarets de music-hall ont fini par leur indiquer la porte de sortie après des décennies de collaboration. Qu’importe ! Rien ne stoppera l’élan de ces quadragénaires expérimentées ! A grands coups de jogging et d’aérobic, deux ex-bimbos à paillettes nous prouveront par leurs jongleries, acrobaties et tours de magie, qu’il n’y a décidément pas d’âge pour le cirque ! Burlesque, décalé et gonflé, TouTouYouToo, un duo de choc à ne pas rater.

Proposé par l’Association Dijonnaise d’Entraide des Familles Ouvrières (ADEFO).

Ce spectacle fait partie de la saison Arts et Scènes Côte-d’Or du Conseil Départemental. .

Maison familiale Grancey-le-Château-Neuvelle 21580 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Adefo@adefo.asso.fr

