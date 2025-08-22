TouTouYouToo COMPLEXE ROCHE SUZON Messigny-et-Vantoux

TouTouYouToo

COMPLEXE ROCHE SUZON 23 rue du Stade Messigny-et-Vantoux Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2026-01-18

Par la compagnie Cirko Senso. Les plus grands cabarets de music-hall ont fini par leur indiquer la porte de sortie après des décennies de collaboration. Qu’importe ! Rien ne stoppera l’élan de ces quadragénaires expérimentées ! A grands coups de jogging et d’aérobic, deux ex-bimbos à paillettes nous prouveront par leurs jongleries, acrobaties et tours de magie, qu’il n’y a décidément pas d’âge pour le cirque ! Burlesque, décalé et gonflé, TouTouYouToo, un duo de choc à ne pas rater. .

COMPLEXE ROCHE SUZON 23 rue du Stade Messigny-et-Vantoux 21380 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Isabellerisso.messigny-vantoux@orange.fr

