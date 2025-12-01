TouTouYouToo Salle de la Mairie Saint-Martin-du-Mont

TouTouYouToo Salle de la Mairie Saint-Martin-du-Mont samedi 20 décembre 2025.

TouTouYouToo

Salle de la Mairie 1, place de la Mairie Saint-Martin-du-Mont Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 16:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Par la compagnie Cirko Senso. Les plus grands cabarets de music-hall ont fini par leur indiquer la porte de sortie après des décennies de collaboration. Qu’importe ! Rien ne stoppera l’élan de ces quadragénaires expérimentées ! A grands coups de jogging et d’aérobic, deux ex-bimbos à paillettes nous prouveront par leurs jongleries, acrobaties et tours de magie, qu’il n’y a décidément pas d’âge pour le cirque ! Burlesque, décalé et gonflé, TouTouYouToo, un duo de choc à ne pas rater.

Ce spectacle fait partie de la saison Arts et Scènes Côte-d’Or du Conseil Départemental .

Salle de la Mairie 1, place de la Mairie Saint-Martin-du-Mont 21440 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 35 03 74 mairiesaintmartin21440@gmail.com

English : TouTouYouToo

German : TouTouYouToo

Italiano :

Espanol :

L’événement TouTouYouToo Saint-Martin-du-Mont a été mis à jour le 2025-09-08 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)