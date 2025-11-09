TouTouYouToo Rue Baron Paul Thenard Talmay

Rue Baron Paul Thenard Espace de loisirs et de rencontre Talmay Côte-d'Or

Début : 2025-11-09 15:00:00

2025-11-09

Par la compagnie Cirko Senso. Les plus grands cabarets de music-hall ont fini par leur indiquer la porte de sortie après des décennies de collaboration. Qu’importe ! Rien ne stoppera l’élan de ces quadragénaires expérimentées ! A grands coups de jogging et d’aérobic, deux ex-bimbos à paillettes nous prouveront par leurs jongleries, acrobaties et tours de magie, qu’il n’y a décidément pas d’âge pour le cirque ! Burlesque, décalé et gonflé, TouTouYouToo, un duo de choc à ne pas rater.

Ce spectacle fait partie de la saison Arts et Scènes Côte-d’Or du Conseil Départemental. .

Rue Baron Paul Thenard Espace de loisirs et de rencontre Talmay 21270 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

