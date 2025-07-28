Touvent, les secrets d’un parc napoléonien Châteauroux

Touvent, les secrets d'un parc napoléonien Châteauroux lundi 18 août 2025.

Route de Velles Châteauroux

Lundi 2025-08-18 16:00:00

Partez à la découverte du parc de Touvent, écrin de verdure à Châteauroux, lors d’une visite guidée mêlant nature et patrimoine. Laissez-vous surprendre par l’histoire de ses deux chapelles, témoins d’un passé singulier au sein de ce lieu paisible et chargé d’émotion.

L’ombre du général Bertrand, ami fidèle de l’Empereur Napoléon Ier, n’a jamais vraiment quitté Châteauroux où il est né. Laissez-la vous conduire au cœur de ce parc romantique où son frère, Louis Bertrand-Boislarge a fait construire un magnifique petit château et où vous pourrez admirer deux jolies chapelles. L’histoire de ce lieu unique dédié à l’enfance, désormais propriété du Conseil départemental n’a pas fini de vous livrer tous ses secrets ! 5 .

English :

Châteauroux Berry tourisme offers guided tours of the Parc de Touvent, now the Blanche de Fontarce establishment, and its chapels on Monday August 26. The legend of General Bertrand will be recounted during this charming walk.

German :

Châteauroux Berry tourisme bietet Ihnen am Montag, den 26. August, Führungen durch den Park von Touvent, jetzt Einrichtung Blanche de Fontarce, und seine Kapellen an. Bei diesem reizvollen Spaziergang wird Ihnen die Legende des Generals Bertrand erzählt.

Italiano :

Lunedì 26 agosto, Châteauroux Berry tourisme propone visite guidate al parco del Touvent, oggi sede della Blanche de Fontarce, e alle sue cappelle. La leggenda del generale Bertrand sarà raccontata durante questa affascinante passeggiata.

Espanol :

Châteauroux Berry tourisme propone el lunes 26 de agosto visitas guiadas al parque de Touvent, hoy establecimiento Blanche de Fontarce, y a sus capillas. Durante este encantador paseo se relatará la leyenda del general Bertrand.

