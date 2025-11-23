Toy cup #3 Secteur Aulian Luz-Saint-Sauveur

Toy cup #3

Secteur Aulian LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-07

Compétition sportive de bordercross snowboard, ouverte aux licenciés FFS.

Rendez-vous sur le secteur d’Aulian pour venir admirer et encourager les sportifs le samedi et le dimanche.

Remise des prix le samedi soir au village de Luz, près de l’Office du tourisme de Luz.

Secteur Aulian LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie skitoy@hotmail.fr

English :

Bordercross snowboard competition, open to FFS members.

Come to the Aulian sector to admire and encourage the athletes on Saturday and Sunday.

Prize-giving ceremony on Saturday evening in the village of Luz, near the Luz Tourist Office.

German :

Sportlicher Wettkampf im Bordercross-Snowboard, offen für FFS-Lizenzinhaber.

Treffpunkt im Sektor Aulian, um die Sportler am Samstag und Sonntag zu bewundern und anzufeuern.

Preisverleihung am Samstagabend im Dorf Luz, in der Nähe des Tourismusbüros von Luz.

Italiano :

Gara di snowboard Bordercross, aperta ai titolari di licenza FFS.

Venite al settore di Aulian per guardare e tifare gli atleti sabato e domenica.

Cerimonia di premiazione sabato sera nel villaggio di Luz, vicino all’Ufficio del Turismo di Luz.

Espanol :

Competición de snowboard Bordercross, abierta a los titulares de una licencia FFS.

Acércate al sector de Aulian para ver y animar a los atletas el sábado y el domingo.

Entrega de premios el sábado por la noche en el pueblo de Luz, cerca de la Oficina de Turismo de Luz.

