Toyo ! Compagnie Les Colporteurs La Chapelle-Saint-Luc

Toyo ! Compagnie Les Colporteurs La Chapelle-Saint-Luc mercredi 22 octobre 2025.

Toyo ! Compagnie Les Colporteurs

Espace Didier Bienaimé La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : 6 – 6 – 6 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Avec Gilles Charles-Messance, artiste de cirque et Adèle Salomé, musicienne, Mise en scène Antoine Rigot, Julien Lambert, Conseil artistique Agathe Olivier, Création musicale Coline Rigot, avec la complicité d’Antoine Berland



Toyo c’est un tuyau de chantier, tout froid tout raide, tout creux… quelle aubaine !

Adèle la violoniste, fait chanter Toyo ; toutes sortes de sons semblent sortir de lui…

Gillou le contorsionniste apprivoise Toyo, ils s’adoptent immédiatement et comme Gillou est très, mais alors vraiment très souple, il se glisse à l’intérieur et s’y installe…

Toyo devient pour Gillou une carapace, un costume, un chapeau, une tour d’équilibriste !

Puis on entend le son du violon ; Gillou tombe sous le charme de la mélodie, et voilà qu’avec Toyo ils s’échappent dans une danse mélancolique…

Vraiment, ils s’aiment tous les deux… .

Espace Didier Bienaimé La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 92 12 reservation@la-chapelle-st-luc.eu

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Toyo ! Compagnie Les Colporteurs La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2025-07-31 par Office de Tourisme Troyes la Champagne