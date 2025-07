Toyota Wheel Park Valenciennes

Toyota Wheel Park Valenciennes samedi 19 juillet 2025.

Toyota Wheel Park

Place du Commerce Valenciennes Nord

Début : 2025-07-19 10:00:00

fin : 2025-07-19 18:00:00

2025-07-19

La tournée Héritage 2025 du Toyota Wheel Park arrive à son terme et, pour clôturer celle-ci, nous déposerons nos modules en plein centre de la ville de Valenciennes, le seul site de construction de Toyota en France.

Le Toyota Wheel Park fait étape à Valenciennes le Samedi 19 juillet, de 10h à 18h, sur la Place du Commerce.

Au programme

– initiations gratuites au skate, para-skate et WCMX (fauteuil freestyle)

– démonstrations de riders valides et en situation de handicap

– show de breakdance

– pratique libre sur un skatepark inclusif accessible à tous

– animations et lots à gagner

L’événement est gratuit et ouvert à toutes et tous !. 0 .

Place du Commerce Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France

